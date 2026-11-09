W centrum Chersonu 88-letnia kobieta odniosła obrażenia w wyniku uderzenia drona

Wieczorem 9 listopada rosyjskie wojska okupacyjne zaatakowały za pomocą drona wielopiętrowy budynek w centrum Chersoniu. W wyniku ataku 88-letnia kobieta doznała urazu wywołanego wybuchem, wstrząsu mózgu, ostrej reakcji na stres oraz zatrucia tlenkiem węgla.

Poszkodowana została przewieziona do szpitala w celu udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Informację tę podała Chersońska Okręgowa Administracja Wojskowa na Telegramie.

W miejscowości Wysokie w gminie Tjagin w obwodzie chersońskim w wyniku uderzenia rosyjskiego drona 9 listopada w samochód rannych zostało trzech mężczyzn.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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