У центрі Херсона від удару дрона постраждала 88-річна жінка
Російські окупаційні війська ввечері 9 листопада атакували безпілотником багатоповерховий будинок у центрі Херсона. Унаслідок удару 88-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та отруєння чадним газом.
Постраждалу жінку госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Телеграмі.
У селі Високе Тягинської громади Херсонщини внаслідок удару російського безпілотника 9 листопада по автомобілю постраждали троє чоловіків.
Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.
Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.
У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.