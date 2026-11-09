У центрі Херсона від удару дрона постраждала 88-річна жінка

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Російські окупаційні війська ввечері 9 листопада атакували безпілотником багатоповерховий будинок у центрі Херсона. Унаслідок удару 88-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес та отруєння чадним газом.

Постраждалу жінку госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Телеграмі.

У селі Високе Тягинської громади Херсонщини внаслідок удару російського безпілотника 9 листопада по автомобілю постраждали троє чоловіків.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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