Російський дрон упав на гаражний кооператив у Полтаві та спричинив пожежу

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У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

Також пошкоджені прилеглі житлові будинки, господарська споруда та автомобіль.

За інформацією начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, повідомлень про постраждалих до екстрених служб не надходило.

Джерело: Полтавська ОВА

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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