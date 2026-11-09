Rosyjski dron spadł na spółdzielnię garażową w Połtawie i spowodował pożar

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

Uszkodzeniu uległy również pobliskie budynki mieszkalne, budynek gospodarczy oraz samochód.

Według informacji przekazanych przez szefa Obwodnej Administracji Państwowej w Połtawie, Witalija Dyakivnycza, do służb ratowniczych nie wpłynęły żadne zgłoszenia dotyczące ofiar.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Połtawie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada zadano ciosy na podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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