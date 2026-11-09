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Российский дрон упал на гаражный кооператив в Полтаве и вызвал пожар

UA NEWS 09 Ноября 2026 14:16
Российский дрон упал на гаражный кооператив в Полтаве и вызвал пожар

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража. 

Также повреждены прилегающие жилые дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

 По информации начальника Полтавской ОГА Виталия Дякивнича, сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Источник: Полтавская ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. 

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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