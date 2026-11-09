В центре Херсона в результате удара дрона пострадала 88-летняя женщина

Вечером 9 ноября российские оккупационные войска атаковали с помощью беспилотника многоэтажный дом в центре Херсона. В результате удара 88-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию, острую стрессовую реакцию и отравление угарным газом.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.

В селе Высокое Тягинской общины Херсонской области в результате удара российского беспилотника 9 ноября по автомобилю пострадали трое мужчин.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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