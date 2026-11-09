В центре Херсона в результате удара дрона пострадала 88-летняя женщина
Вечером 9 ноября российские оккупационные войска атаковали с помощью беспилотника многоэтажный дом в центре Херсона. В результате удара 88-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию, острую стрессовую реакцию и отравление угарным газом.
Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Telegram.
В селе Высокое Тягинской общины Херсонской области в результате удара российского беспилотника 9 ноября по автомобилю пострадали трое мужчин.
Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.
В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.
В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.