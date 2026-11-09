Rosyjski atak spowodował uszkodzenia ważnego sprzętu energetycznego w obwodzie dniepropetrowskim
W wyniku wrogiego ataku w obwodzie dniepropetrowskim uszkodzono ważne urządzenia energetyczne regionu. Spowodowało to rozległe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodzie.
Bez prądu pozostała znaczna część Dniepru i Kamienki. Ponadto odcięto zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej.
Obecnie pracownicy sektora energetycznego dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej.
Informację tę podano z powołaniem się na oficjalny kanał DTEK.
Przypomnijmy, że w ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z zasilaniem jest najtrudniejsza.
3 listopada Rosjanie przeprowadzili największy atak na sektor energetyczny od początku wojny — poinformowała firma Ukrenergo.
Rosja przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w dziesięciu obwodach Ukrainy.