Rosyjski atak spowodował uszkodzenia ważnego sprzętu energetycznego w obwodzie dniepropetrowskim

W wyniku wrogiego ataku w obwodzie dniepropetrowskim uszkodzono ważne urządzenia energetyczne regionu. Spowodowało to rozległe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodzie.

Bez prądu pozostała znaczna część Dniepru i Kamienki. Ponadto odcięto zasilanie obiektów infrastruktury krytycznej.

Obecnie pracownicy sektora energetycznego dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej.

Informację tę podano z powołaniem się na oficjalny kanał DTEK.

Przypomnijmy, że w ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z zasilaniem jest najtrudniejsza.

3 listopada Rosjanie przeprowadzili największy atak na sektor energetyczny od początku wojny — poinformowała firma Ukrenergo.

Rosja przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w dziesięciu obwodach Ukrainy.

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