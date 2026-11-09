В результате российской атаки было повреждено важное энергооборудование в Днепропетровской области

В результате вражеской атаки в Днепропетровской области было повреждено важное энергетическое оборудование региона. Это привело к масштабным отключениям электроэнергии в области.

Без света осталась значительная часть Днепра и Каменского. Кроме того, были обесточены объекты критической инфраструктуры.

В настоящее время энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Об этом сообщается со ссылкой на официальный канал ДТЭК.

Напомним, что за неделю оккупанты 128 раз атаковали энергетику Украины: где сложнее всего с электричеством.

3 ноября россияне совершили самую масштабную атаку на энергетику за время войны — Укрэнерго.

Россия нанесла удары по энергетическим объектам в десяти областях Украины.

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