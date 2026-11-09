W obwodzie chersońskim Rosjanie zaatakowali samochód za pomocą drona; trzy osoby zostały ranne

W wsi Wysokie, należącej do gminy Tiahin, 9 listopada trzech mężczyzn odniosło obrażenia w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w samochód.

53-letni mężczyzna z urazami spowodowanymi wybuchem miny, oparzeniami i ranami od odłamków został przewieziony do szpitala, a dwóm pozostałym poszkodowanym w wieku 31 i 36 lat udzielono pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.

Poinformowała o tym Chersońska obwodowa administracja wojskowa.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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