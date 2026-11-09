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В Херсонской области россияне атаковали автомобиль с помощью дрона, трое человек получили ранения

UA NEWS 09 Ноября 2026 21:28
В Херсонской области россияне атаковали автомобиль с помощью дрона, трое человек получили ранения

В селе Высокое Тягинской общины в результате удара российского беспилотника 9 ноября по автомобилю пострадали трое мужчин. 

53-летнего мужчину с минно-взрывной травмой, ожогами и осколочными ранениями госпитализировали в больницу, а двум другим пострадавшим в возрасте 31 и 36 лет оказали медицинскую помощь на месте. 

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража. 

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