Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, poinformował, że podczas rozmów delegacji ukraińskiej w Abu Zabi szczególną uwagę poświęci się kwestiom humanitarnym, a zwłaszcza powrotowi ukraińskich jeńców wojennych.

Jak powiedział, konieczne jest zintensyfikowanie wymiany i uzgodnienie kolejnych etapów powrotu Ukraińców do domu.

Budanow wyraził nadzieję na konstruktywny dialog i praktyczne wyniki spotkań. Podziękował również Zjednoczonym Emiratom Arabskim za zorganizowanie rozmów, a stronie amerykańskiej, w szczególności Jaredowi Kushnerowi i Steve’owi Witkoffowi, za udział w procesie negocjacyjnym.

Źródło: Kirill Budanow na Telegramie

Witkoff spotka się z przedstawicielami Ukrainy, UE i NATO w przeddzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój porządek obrad przed rozmowami w Abu Zabi.

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