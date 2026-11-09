Буданов назвал обмен пленными одним из приоритетов переговоров в Абу-Даби

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в ходе переговоров украинской делегации в Абу-Даби особое внимание будет уделено гуманитарным вопросам, в частности возвращению украинских военнопленных.

По его словам, необходимо активизировать обмены и договориться о следующих этапах возвращения украинцев домой.

Буданов выразил надежду на конструктивный диалог и практические результаты встреч. Также он поблагодарил ОАЭ за организацию переговоров, а американскую сторону, в частности Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, — за участие в переговорном процессе.

Источник: Кирилл Буданов в Telegram

Уиткофф проведет встречу с представителями Украины, ЕС и НАТО накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

Читай нас в