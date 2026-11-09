Буданов назвав обмін полоненими одним із пріоритетів переговорів в Абу-Дабі

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що під час переговорів української делегації в Абу-Дабі особливу увагу приділять гуманітарним питанням, зокрема поверненню українських військовополонених.

За його словами, необхідно активізувати обміни та домовитися про наступні етапи повернення українців додому.

Буданов висловив сподівання на конструктивний діалог і практичні результати зустрічей. Також він подякував ОАЕ за організацію переговорів, а американській стороні, зокрема Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу, — за участь у переговорному процесі.

Джерело: Кирило Буданов у Telegram

Віткоффом проведе зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Українська делегація9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

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