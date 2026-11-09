Rosja zaatakowała Połtawę i obwód połtawski: uszkodzono zakłady, jest jedna osoba ranna

Wieczorem 9 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Połtawę i obwód połtawski. W wyniku ostrzału odnotowano trafienia na terenie prywatnych przedsiębiorstw. Ponadto fragmenty wrogiego drona spadły na prywatny dom mieszkalny. W wyniku tego zdarzenia ranny został mężczyzna.



W Kremenczuku odnotowano trafienie drona w zakład przemysłowy. Wstępnie nie odnotowano ofiar.

W mieście odnotowano również trafienie drona w teren prywatnego przedsiębiorstwa. Informacje dotyczące skutków są obecnie weryfikowane.

Ponadto wróg zaatakował teren prywatnego przedsiębiorstwa w Połtawie.

Odłamki bezzałogowego statku powietrznego spadły na budynek mieszkalny

W gminie Omelnickiej doszło do upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego na prywatny budynek mieszkalny. Wybuchł pożar.



Poszkodowany został 60-letni mężczyzna – doznał oparzeń kończyn górnych. Został hospitalizowany w stanie średniej ciężkości.

Poinformował o tym przewodniczący Poltawskiej Obwodowej Administracji Regionalnej Witalij Dyakivnych.

Rosyjski atak zniszczył dziecięce centrum rehabilitacyjne w Kremenczuku.

W Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku ataku rosyjskich dronów wybuchły pożary w dwóch obiektach.

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