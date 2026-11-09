+6° Kijów 0° Warszawa +17° Waszyngton
$ 45.49 € 51.05 zł 11.64
$ 45.49 € 51.05 zł 11.64
+6° Kijów 0° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Rosja zaatakowała Połtawę i obwód połtawski: uszkodzono zakłady, jest jedna osoba ranna

UA NEWS 09 listopada 2026 22:16
Rosja zaatakowała Połtawę i obwód połtawski: uszkodzono zakłady, jest jedna osoba ranna

Wieczorem 9 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Połtawę i obwód połtawski. W wyniku ostrzału odnotowano trafienia na terenie prywatnych przedsiębiorstw. Ponadto fragmenty wrogiego drona spadły na prywatny dom mieszkalny. W wyniku tego zdarzenia ranny został mężczyzna.


W Kremenczuku odnotowano trafienie drona w zakład przemysłowy. Wstępnie nie odnotowano ofiar.

W mieście odnotowano również trafienie drona w teren prywatnego przedsiębiorstwa. Informacje dotyczące skutków są obecnie weryfikowane.

Ponadto wróg zaatakował teren prywatnego przedsiębiorstwa w Połtawie. 

Odłamki bezzałogowego statku powietrznego spadły na budynek mieszkalny 

W gminie Omelnickiej doszło do upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego na prywatny budynek mieszkalny. Wybuchł pożar.
 

Poszkodowany został 60-letni mężczyzna – doznał oparzeń kończyn górnych. Został hospitalizowany w stanie średniej ciężkości. 

Атака на Полтавщину 9 листопада

Poinformował o tym przewodniczący Poltawskiej Obwodowej Administracji Regionalnej Witalij Dyakivnych.

Rosyjski atak zniszczył dziecięce centrum rehabilitacyjne w Kremenczuku.

W Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku ataku rosyjskich dronów wybuchły pożary w dwóch obiektach.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację