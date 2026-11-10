Rosyjskie drony zaatakowały Krywyj Róg w nocy 10 listopada

W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronami na Krywyj Rog. O ataku poinformował przewodniczący Rady Obrony Miasta Oleksandr Wilkul.

Według informacji podanych przez Wilkula Rosjanie zaatakowali obiekty infrastruktury krytycznej w Krywym Rogu.

„Miasto jest atakowane przez wrogie drony. Wróg atakuje obiekty infrastruktury krytycznej” – napisał Wilkul.

Jak wiadomo, 19 października wojsko RF przeprowadziło atak na Krywyj Rog. W wyniku ataku zginęło dwóch mężczyzn.

Według danych organów ścigania, rannych zostało jeszcze siedem osób, w tym 15-letni nastolatek. Uszkodzeniu uległy zakład przemysłowy, budynki wielokondygnacyjne, poczta, bank, szkoła wyższa, sklepy oraz samochody.

Źródło: Oleksandr Wilkul

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a kolejne siedem odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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