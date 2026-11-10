Российские беспилотники атаковали Кривой Рог ночью 10 ноября

В ночь на вторник российские войска нанесли удар по Кривому Рогу с помощью дронов. Об атаке сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По информации Вилкула, россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Кривого Рога.

«Город подвергся атаке вражеских БПЛА. Враг атакует объекты критической инфраструктуры», — написал Вилкул.

Как известно, 19 октября военные РФ нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибли двое мужчин.

По данным правоохранительных органов, ещё семь человек получили ранения, среди них – 15-летний подросток. Повреждены промышленное предприятие, многоэтажные дома, почта, банк, колледж, магазины, автомобили.

Источник: Александр Вилкул

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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