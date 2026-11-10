Rosja ostrzelała obwód sumski; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.

W szczególności w gminie Mikołajów w wyniku uderzenia rosyjskiego drona zginął 38-letni mężczyzna.

W gminie Sumy w wyniku ataku wrogiego drona rannych zostało sześć osób: mężczyźni w wieku 36, 46, 41, 36 i 31 lat, a także 60-letnia kobieta. Ponadto uszkodzeniu uległy trzy samochody i budynek wielorodzinny.

W gminie Wielkopysarów w wyniku uderzenia rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego rany i obrażenia odniósł 54-letni mężczyzna.

O pomoc medyczną zwróciła się również 15-letnia dziewczyna, która 5 listopada odniosła obrażenia w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w gminie Hlukhiv.

W miejscach wrogich ataków działały policyjne grupy śledczo-operacyjne, saperzy oraz inne odpowiednie służby. Funkcjonariusze organów ścigania dokumentowali skutki ostrzałów, sprawdzali tereny pod kątem obecności przedmiotów wybuchowych oraz zabezpieczali dowody zbrodni wojennych.

W odniesieniu do wszystkich tych zdarzeń śledczy wszczęli postępowania karne na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy – zbrodnie wojenne.

Informację tę przekazała Narodowa Policja Ukrainy.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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