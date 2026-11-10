Россия обстреляла Сумскую область, есть погибший и раненые

За последние сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. В Сумской общине повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.

В частности, в Николаевской общине в результате удара российского беспилотника погиб 38-летний мужчина.

В Сумской общине в результате атаки вражеского дрона пострадали шесть человек: мужчины в возрасте 36, 46, 41, 36 и 31 года, а также 60-летняя женщина. Кроме того, повреждения получили три автомобиля и многоквартирный дом.

В Великописаревской общине в результате удара российского БПЛА ранения и травмы получил 54-летний мужчина.

Также за медицинской помощью обратилась 15-летняя девушка, пострадавшая 5 ноября в результате попадания российского беспилотника в Глуховской общине.

На местах вражеских ударов работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксировали последствия обстрелов, обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов и изымали доказательства военных преступлений.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

10 ноября войска РФ атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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