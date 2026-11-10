Украинская разведка установила личности россиян, причастных к авиаудару по Комышуваше — Сибига

Военная разведка Украины установила личности российских пилотов и офицера, который планировал нанести удар управляемыми авиабомбами по Комышувасе в Запорожской области. В результате атаки на пункт выдачи гуманитарной помощи погибли по меньшей мере 55 мирных жителей, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после специального заседания Совета Безопасности ООН.

«Причина, по которой Совет Безопасности собрался вчера, написана кровью в Днепре и Комышувасе. Российский дрон нанес удар по переполненной железнодорожной платформе в Днепре, убив 15 мирных жителей. В Комышувахе российские управляемые авиабомбы убили не менее 55 человек, собравшихся, чтобы получить гуманитарную помощь. Только этими двумя зверствами унесено не менее 70 жизней. Военная разведка Украины уже установила личности российских пилотов, сбросивших бомбы на Комишуваху, а также офицера, планировавшего удар. Мы знаем их имена. Мы будем преследовать каждого виновного — от тех, кто сбросил бомбы, до тех, кто отдавал приказы», — написал Сибига в X.

Глава МИД заявил, что ни одно воинское звание или постоянное место в Совете Безопасности ООН не способны обеспечить иммунитет от ответственности за военные преступления, и посоветовал виновным изучить материалы Нюрнбергского процесса. По его словам, целенаправленный российский террор с помощью дронов и ракет против гражданского населения, а также систематические атаки на энергетическую инфраструктуру и критически важные для ядерной безопасности объекты являются прямыми проявлениями геноцидной кампании Москвы и требуют соразмерного международного ответа.

Сибига также подчеркнул незаконное удержание Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности ООН, которым Москва злоупотребляет для блокирования международных решений и уклонения от ответственности за нарушение Устава организации. Сибига отдельно выразил благодарность министру иностранных дел Латвии Байбе Браже и латвийской стороне за лидерство в ходе заседания и четкое закрепление геноцидного характера российских преступлений, призвав государства-члены ООН к принятию действенных мер для прекращения агрессии РФ.

Напомним, что 6 ноября спасатели обнаружили в Комышувахе тела ещё девяти жертв российского удара.

Семьи погибших в результате российского удара по Комышувахе Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

Удар по Комышувахе может стать самой смертоносной атакой РФ на гражданское население – NYT.

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