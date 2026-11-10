Ukraiński wywiad wojskowy zidentyfikował rosyjskich pilotów oraz oficera, który planował atak bombami kierowanymi na Komyshuvasę w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku na punkt wydawania pomocy humanitarnej zginęło co najmniej 55 cywilów – poinformował minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga po specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

„Powód, dla którego Rada Bezpieczeństwa zebrała się wczoraj, został zapisany krwią w Dnieprze i Komyshuwasi. Rosyjski dron uderzył w przepełniony peron kolejowy w Dnieprze, zabijając 15 osób cywilnych. W Komyshuwasi rosyjskie kierowane bomby lotnicze zabiły co najmniej 55 osób, które zgromadziły się, aby otrzymać pomoc humanitarną. Tylko te dwie zbrodnie pochłonęły co najmniej 70 ofiar śmiertelnych. Ukraiński wywiad wojskowy ustalił już tożsamość rosyjskich pilotów, którzy zrzucili bomby na Komyshuwę, a także oficera, który zaplanował ten atak. Znamy ich nazwiska. Będziemy ścigać każdego sprawcę – od tych, którzy zrzucili bomby, po tych, którzy wydawali rozkazy” – napisał Sybiga na X.

Szef MSZ oświadczył, że żadne stopnie wojskowe ani stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie zapewniają immunitetu przed odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne, i poradził sprawcom, by zapoznali się z materiałami z procesu norymberskiego. Według niego celowy rosyjski terror z użyciem dronów i rakiet skierowany przeciwko ludności cywilnej, a także systematyczne ataki na infrastrukturę energetyczną i obiekty o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa jądrowego, są bezpośrednimi przejawami kampanii ludobójczej Moskwy i wymagają proporcjonalnej reakcji międzynarodowej.

Sibiga podkreślił również bezprawne utrzymywanie przez Federację Rosyjską stałego miejsca Związku Radzieckiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, którym Moskwa nadużywa w celu blokowania międzynarodowych decyzji i uchylania się od odpowiedzialności za naruszenia Statutu organizacji. Sibiga osobno wyraził wdzięczność minister spraw zagranicznych Łotwy Baibie Braže oraz stronie łotewskiej za przewodnictwo podczas posiedzenia i jasne określenie ludobójczego charakteru rosyjskich zbrodni, wzywając państwa członkowskie ONZ do podjęcia skutecznych kroków w celu powstrzymania agresji Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że 6 listopada ratownicy odnaleźli w Komyshuwasi ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiego ataku.

Rodziny osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Komyshuwę w obwodzie zaporoskim, otrzymają środki na pochówek, a rannym zostanie wypłacona pomoc finansowa z budżetu obwodowego. Wysokość wypłat dla jednej poszkodowanej osoby może wynieść do 50 tysięcy hrywien.

Atak na Komyshuwę może okazać się najbardziej śmiercionośnym atakiem Rosji na ludność cywilną – NYT.

Czytaj nas na