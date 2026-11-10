乌克兰情报部门查明了参与对科米舒瓦萨实施空袭的俄罗斯人——西比加

乌克兰军事情报部门已确认了数名俄罗斯飞行员以及一名军官的身份，该军官曾策划对扎波罗热州的科米舒瓦萨发动制导炸弹袭击。 外交部长安德烈·西比加在联合国安理会特别会议后表示，此次针对人道主义援助发放点的袭击造成至少55名平民死亡。

“安理会昨日召开会议的原因，已用鲜血在第聂伯和科米舒瓦西写下。一架俄罗斯无人机袭击了第聂伯市一个挤满人群的火车站月台，造成15名平民死亡。 在科米舒瓦哈，俄罗斯的制导炸弹炸死了至少55名聚集在那里领取人道主义援助的人。仅这两起暴行就夺走了至少70条生命。 乌克兰军事情报部门已查明向科米舒瓦哈投下炸弹的俄罗斯飞行员身份，以及策划此次袭击的军官身份。我们知道他们的名字。 我们将追查每一名肇事者——从投下炸弹的人，到下达命令的人，”西比加在X平台发文写道。

这位外交部长表示，任何军衔或联合国安理会常任理事国席位都无法使其免于承担战争罪的责任，并建议肇事者研读纽伦堡审判的案卷。 据他称，俄罗斯利用无人机和导弹针对平民实施的有针对性的恐怖袭击， 以及对能源基础设施和核安全关键设施的系统性袭击，是莫斯科种族灭绝行动的直接表现，需要国际社会作出相称的回应。

西比加还强调，俄罗斯联邦非法占据着苏联在联合国安理会中的常任理事国席位，莫斯科方面滥用这一席位来阻挠国际决议，并逃避因违反《联合国宪章》所应承担的责任。 西比加特别向拉脱维亚外交部长拜比·布拉泽及拉脱维亚方面表示感谢，感谢他们在会议期间发挥的领导作用，并明确指出了俄罗斯罪行的种族灭绝性质， 并呼吁联合国各成员国采取有效措施，制止俄罗斯联邦的侵略行为。

需要指出的是，11月6日，救援人员在科米舒瓦哈发现了另外9名俄罗斯袭击遇难者的遗体。

在俄罗斯袭击扎波罗热州科米舒瓦哈事件中遇难者的家属将获得丧葬补助，伤者将从地区预算中获得现金援助。每位受害者的补助金额最高可达5万格里夫纳。

《纽约时报》称，对科米舒瓦哈的袭击可能是俄罗斯针对平民发动的致死人数最多的袭击。

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