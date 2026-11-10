俄罗斯炮击了苏梅州，造成一人死亡，多人受伤

过去一天内，俄军袭击了苏梅州四个区的27个居民点。炮击导致1人死亡，另有8人受伤。在苏梅市，有3辆汽车和一栋公寓楼受损。

其中，在尼古拉耶夫社区，一名38岁的男子因俄罗斯无人机袭击身亡。

在苏姆市社区，因敌方无人机袭击，共有6人受伤：分别为36岁、46岁、41岁、36岁和31岁的5名男子，以及一名60岁的妇女。 此外，三辆汽车和一栋多户住宅楼遭到损毁。

在维利科皮萨里夫斯基社区，一名54岁男子因俄罗斯无人机袭击而受伤。

此外，一名15岁少女也寻求了医疗救助，她于11月5日在格卢赫夫社区因俄罗斯无人机袭击而受伤。

警方调查行动组、排爆专家及其他相关部门在敌方袭击现场展开工作。执法人员记录了炮击造成的后果，对区域内是否存在爆炸危险物品进行了排查，并收集了战争罪行的证据。

针对所有相关事实，调查人员已依据《乌克兰刑法典》第438条——战争罪——立案侦查。

乌克兰国家警察局通报了这一情况。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员共救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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