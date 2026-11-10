Россияне убили троих жителей Донецкой области за сутки

За прошедшие сутки, 9 ноября, российские войска убили троих мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате вражеского обстрела.

По его словам, двух человек российские военные убили в Краматорске, еще одного — в Славянске. Также в Славянске в результате российской атаки ранение получила одна людина.

Общее число жертв российской агрессии в Донецкой области составляет 4470 погибших и 10 978 раненых.

Указанные данные не учитывают погибших и пострадавших в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Facebook.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. В Сумской общине повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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