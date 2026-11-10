Росіяни вбили трьох жителів Донеччини за добу

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Російські війська протягом минулої доби, 9 листопада, вбили трьох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу.

За його словами, двох людей російські військові вбили у Краматорську, ще одну — у Слов’янську. Також у Слов’янську внаслідок російської атаки поранення отримала одна людина.

Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині становить 4470 загиблих і 10 978 поранених.

Зазначені дані не враховують загиблих і постраждалих у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці.

Минулої доби російські війська атакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення та травми. У Сумській громаді пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок.

Війська РФ 10 листопада атакувалиоб’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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