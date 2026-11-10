W ciągu ostatniej doby Rosjanie zabili trzech mieszkańców obwodu donieckiego

W ciągu ostatniej doby, 9 listopada, rosyjskie wojska zabiły trzech cywilów w obwodzie donieckim. Jeszcze jedna osoba odniosła rany w wyniku ostrzału wroga.

Według jego słów rosyjscy żołnierze zabili dwie osoby w Kramatorsku, a kolejną – w Słowiańsku. Również w Słowiańsku w wyniku rosyjskiego ataku jedna osoba odniosła rany.

Łączna liczba ofiar rosyjskiej agresji w obwodzie donieckim wynosi 4470 zabitych i 10 978 rannych.

Podane dane nie uwzględniają ofiar śmiertelnych i rannych w Mariupolu i Wołnowach.

Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Doniecku, Wadim Filaskin.

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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