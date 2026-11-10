Агрохолдинг «Астарта» остановил работу соевого завода из-за российского авиаудара

Предприятие по переработке сои получило повреждения в ходе российской атаки 8 ноября, в связи с чем компания приостановила его работу. Об этом говорится в биржевом сообщении «Астарта».

«После нападения работа завода была приостановлена. По состоянию на дату публикации этого сообщения жертв среди сотрудников не зафиксировано», — подчеркнула «Астарта».

После завершения осмотра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям компания оценит нанесённый ущерб и потери, отмечается в релизе.

Как сообщала «Астарта», продажи соевого масла в третьем квартале этого года выросли на 11,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года — до 12,57 тыс. тонн при росте цены на 17,1% — до 54,91 тыс. грн, тогда как продажи соевого шрота упали на 20,2% — до 27,70 тыс. тонн при росте цены на 32,5% — до 20,38 тыс. грн.

«Астарта» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят шесть сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком в 220 тыс. га и молочные фермы с 22 тыс. голов КРС, маслоэкстракционный завод в Глобино (Полтавская обл.), семь элеваторов и биогазовый комплекс.

Агрохолдинг «Астарта» в первой половине 2026 года получил 14,07 млн евро чистого убытка по сравнению с 42,27 млн евро чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Консолидированная выручка за первое полугодие этого года сократилась лишь на 0,1% — до 226,47 млн евро, экспортные продажи составили 62% против 61% в первом полугодии прошлого года.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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