Украинская ПВО уничтожила и сбила 135 российских дронов за ночь

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину 162 беспилотниками, из которых силы противовоздушной обороны сбили 135. Атака началась вечером 9 ноября.

С 18:00 понедельника, 9 ноября, враг нанёс удар одной баллистической ракетой «Искандер-М» (район запуска — Миллерово, РФ) и 162 ударными БПЛА типа Shahed (96 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово (РФ) и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 вторника, 10 ноября, ПВО сбила / подавила 135 беспилотников.

Зафиксированы попадания в 19 точках, а также падение сбитых целей (обломков) в 9 точках.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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