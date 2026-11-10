Українська ППО знищила та подавила 135 російських дронів за ніч

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У ніч проти 10 листопада російські війська атакували Україну 162 безпілотниками, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 135. Атака розпочалася ввечері 9 листопада.

З 18:00 понеділка, 9 листопада, ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» (район пуску — Міллерово, РФ) та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово (РФ) і Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 вівторка, 10 листопада, ППО збила / подавила 135 безпілотників.

Зафіксовані влучання на 19 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на 9 локаціях.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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