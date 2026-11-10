Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła i unieszkodliwiła w ciągu nocy 135 rosyjskich dronów

W nocy z 9 na 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami, z których siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 135. Atak rozpoczął się wieczorem 9 listopada.

Od godziny 18:00 w poniedziałek, 9 listopada, wróg przeprowadził atak jedną rakietą balistyczną „Iskander-M” (miejsce wystrzelenia – Millerowo, RF) oraz 162 dronami uderzeniowymi typu Shahed (z czego 96 to drony odrzutowe), „Gerbera” oraz dronami-imitatorami typu „Parodia” z kierunków: Briańsk, Orel, Szatalowo, Millerowo (RF) i Gwardijskie (tymczasowo okupowany Krym).

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki elektronicznej oraz systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 07:30 we wtorek, 10 listopada, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 135 dronów.

Odnotowano trafienia w 19 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych celów (odłamków) w 9 lokalizacjach.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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