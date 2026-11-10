乌克兰防空部队一夜之间击落并压制了135架俄罗斯无人机

11月10日凌晨，俄军出动162架无人机袭击乌克兰，其中135架被防空部队击落。此次袭击始于11月9日晚。

自11月9日（周一）18:00起， 敌军发射了一枚“伊斯坎德尔-M”弹道导弹（发射地为俄罗斯联邦米列罗沃）以及162架“沙赫德”型攻击无人机（其中96架为喷气式）， “赫伯拉”以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机，攻击方向来自：布良斯克、奥廖尔、沙塔洛沃、米列罗沃（俄罗斯联邦）和格瓦尔迪伊斯克（临时被占领的克里米亚）。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退。

据初步数据，截至11月10日（星期二）07:30，防空部队已击落/压制135架无人机。

已记录19处被击中地点，以及9处被击落目标（残骸）的坠落地点。

来源：乌克兰武装部队空军

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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