阿斯塔塔农业集团因俄罗斯空袭而停运了大豆加工厂

一家大豆加工企业在11月8日俄罗斯的袭击中遭到破坏，因此该公司已暂停其运营。阿斯塔塔（Astarta）在交易所公告中提到了这一点。

“袭击发生后，工厂已暂停运营。截至本公告发布之日，尚未发现员工伤亡情况，”阿斯塔塔公司强调道。

公告指出，待国家紧急情况局完成现场勘查后，公司将评估所造成的损失和损害。

据“阿斯塔塔”此前报道， 今年第三季度大豆油销量较去年同期增长11.8%，达到1.257万吨，价格上涨17.1%至5.491万格里夫纳； 而大豆粕销量则下降了20.2%，至27.70千吨，价格上涨了32.5%，达到20.38千格里夫纳。

“阿斯塔塔”是一家垂直整合的农业工业控股公司，业务遍及乌克兰八个州。 其旗下拥有六家制糖厂、拥有22万公顷土地储备的农业企业、饲养2.2万头奶牛的奶牛场、位于格洛比诺（波尔塔瓦州）的油料提取厂、 七座粮仓以及一座沼气综合设施。

2026年上半年，“阿斯塔塔”农业控股集团录得1407万欧元净亏损，而去年同期则实现4227万欧元净利润。 今年上半年合并收入仅下降0.1%，至2.2647亿欧元，出口销售额占比为62%，而去年上半年为61%。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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