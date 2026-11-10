Holding rolniczy Astarta wstrzymał działalność zakładu przetwórstwa soi w wyniku rosyjskiego nalotu

Zakład przetwórstwa soi uległ uszkodzeniom podczas rosyjskiego ataku 8 listopada, w związku z czym firma wstrzymała jego działalność. Informacja ta została zawarta w komunikacie giełdowym spółki „Astarta”.

„Po ataku praca zakładu została wstrzymana. Na dzień opublikowania niniejszego komunikatu nie odnotowano ofiar wśród pracowników” – podkreśliła firma „Astarta”.

Po zakończeniu oględzin przeprowadzonych przez Państwową Służbę ds. Sytuacji Nadzwyczajnych firma oszacuje poniesione szkody i straty, jak podano w komunikacie.

Jak poinformowała firma „Astarta”, sprzedaż oleju sojowego w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosła o 11,8% w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku — do 12,57 tys. ton przy wzroście ceny o 17,1% — do 54,91 tys. hrywien, podczas gdy sprzedaż śruty sojowej spadła o 20,2% — do 27,70 tys. ton przy wzroście ceny o 32,5% — do 20,38 tys. hrywien.

„Astarta” to pionowo zintegrowany holding rolno-przemysłowy prowadzący działalność w ośmiu obwodach Ukrainy. W jego skład wchodzi sześć cukrowni, gospodarstwa rolne dysponujące bankiem gruntów o powierzchni 220 tys. ha oraz gospodarstwa mleczne z 22 tys. sztuk bydła, zakład ekstrakcji oleju w Hlobinie (obwód poltawski), siedem elewatorów oraz kompleks biogazowy.

W pierwszej połowie 2026 roku holding rolniczy „Astarta” odnotował 14,07 mln EUR straty netto w porównaniu z 42,27 mln EUR zysku netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody za pierwsze półrocze bieżącego roku spadły jedynie o 0,1% — do 226,47 mln EUR, a sprzedaż eksportowa wyniosła 62% w porównaniu z 61% w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykołajowskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuka w nocy z 8 na 9 listopada służby ratownicze uratowały 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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