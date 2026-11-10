W ciągu dnia siły obrony powietrznej zneutralizowały 138 wrogich celów powietrznych nad Ukrainą

Obrona przeciwlotnicza Sił Zbrojnych Ukrainy zneutralizowała 124 drony oraz 14 rakietowych pocisków krążących typu „Banderoł/Dan-T”, którymi armia rosyjska atakowała kraj w ciągu dnia 10 listopada.

„We wtorek w godzinach od 06:30 do 19:00 rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Ukrainę 155 dronami bojowymi typu Shahed, Gerbera i dronami innych typów, a także dwoma kierowanymi pociskami lotniczymi X-59/69 oraz pociskami krążącymi” — poinformowały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy. W sumie ukraińskim obrońcom udało się zestrzelić lub unieszkodliwić 138 celów powietrznych, z czego 73 drony były napędzane silnikiem odrzutowym.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 9 na 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami, z których siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 135. Atak rozpoczął się wieczorem 9 listopada.

W nocy z 9 na 10 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę. Do ataków przeciwnik wykorzystał 317 dronów bojowych różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także kierowane środki rażenia „Banderole”.

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