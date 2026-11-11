Film: W rafinerii w Omsku w Rosji wybuchł pożar po ataku dronów

W Rosji donoszą o zakrojonej na szeroką skalę napaści na rafinerię ropy naftowej w Omsku — jedną z największych w kraju.

Według wstępnych informacji wybuchy na terenie zakładu słychać już od ponad dwóch godzin.

Po uderzeniach na terenie rafinerii wybuchł pożar. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia skutków ataku.

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Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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