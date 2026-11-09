В РФ дрони масово атакували Санкт-Петербург та вразили Киришський НПЗ

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У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

Як пише Astra, у Санкт-Петербурзі мобільний інтернет перестав працювати. Місцеві жителі скаржилися, що їм доступні лише сервіси з так званого «білого списку».

Після першої години ночі губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попередив, що велика кількість безпілотників наближається до міста Кириші «з усіх боків». Він також заявив про можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

О 02:45 в аеропорту Пулково запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків.

У мережі з’являлися повідомлення про численні вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Також очевидці публікували кадри пожежі.

За даними OSINT-аналітиків, під час атаки міг бути уражений нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» у місті Кириші Ленінградської області.

Це другий за обсягами переробки нафти НПЗ у Росії та єдине підприємство такого масштабу на північному заході країни.

Завод ввели в експлуатацію у 1966 році. Він належить ПАТ «Сургутнефтегаз», а його проєктна потужність становить близько 20–21 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум, скраплений газ та нафтохімічну продукцію.

Киришський НПЗ є одним із ключових постачальників пального для Санкт-Петербурга, а також авіаційного гасу для аеропорту Пулково.

Киришський нафтопереробний завод неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Зокрема, після атаки у серпні 2026 року підприємство повністю зупинило переробку нафти через пошкодження двох установок первинної переробки.

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Напередодні у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено міст через річку Міус на автомагістралі «Новоросія», що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тисячі авіарейсів із 69,2 тисячі запланованих. Основною причиною стали регулярні обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників.

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