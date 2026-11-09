В РФ дроны массово атаковали Санкт-Петербург и нанесли удар по Киришскому НПЗ

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти сообщили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

Как пишет Astra, в Санкт-Петербурге мобильный интернет перестал работать. Местные жители жаловались, что им доступны только сервисы из так называемого «белого списка».

После часа ночи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что большое количество беспилотников приближается к городу Кириши «со всех сторон». Он также заявил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В 02:45 в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В сети появлялись сообщения о многочисленных взрывах и работе российской противовоздушной обороны. Также очевидцы публиковали кадры пожара.

По данным OSINT-аналитиков, во время атаки мог быть поражён нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в городе Кириши Ленинградской области.

Это второй по объемам переработки нефти НПЗ в России и единственное предприятие такого масштаба на северо-западе страны.

Завод был введён в эксплуатацию в 1966 году. Он принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз», а его проектная мощность составляет около 20–21 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, сжиженный газ и нефтехимическую продукцию.

Киришский НПЗ является одним из ключевых поставщиков топлива для Санкт-Петербурга, а также авиационного керосина для аэропорта Пулково.

Киришский нефтеперерабатывающий завод неоднократно становился целью атак беспилотников.

В частности, после атаки в августе 2026 года предприятие полностью остановило переработку нефти из-за повреждения двух установок первичной переработки.

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Накануне в Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

В октябре 2026 года в России задержали или отменили почти 34 тысячи авиарейсов из 69,2 тысячи запланированных. Основной причиной стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

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