在俄罗斯，无人机对圣彼得堡发动了大规模袭击，并击中了基里什炼油厂

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称有“大量无人机”出现，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市移动网络也出现了中断。

据Astra报道，圣彼得堡的移动网络已停止运行。当地居民抱怨称，他们只能访问所谓“白名单”上的服务。

凌晨1点过后，列宁格勒州州长亚历山大·德罗兹登科警告称，大量无人机正“从四面八方”逼近基里希市。他还表示，移动互联网速度可能会下降。

凌晨2点45分，普尔科沃机场对飞机的起降实施了临时限制。

网络上出现了关于多次爆炸以及俄罗斯防空系统运作的消息。此外，目击者还发布了火灾现场的画面。

据OSINT分析师称，此次袭击中，位于列宁格勒州基里希市的“基里希石油合成”炼油厂可能遭到打击。

这是俄罗斯炼油能力排名第二的炼油厂，也是该国西北部唯一一家此规模的企业。

该炼油厂于1966年投产，隶属于“苏尔古特石油天然气”股份公司，设计产能约为每年2000万至2100万吨原油。

该企业生产汽油、柴油、航空煤油、燃料油、沥青、液化气及石油化工产品。

基里什炼油厂是圣彼得堡的主要燃油供应商之一，也是普尔科沃机场航空煤油的主要供应商。

基里什炼油厂曾多次成为无人机袭击的目标。

特别是，在2026年8月的袭击后，由于两套初级加工装置受损，该厂完全停止了原油加工。

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此前一天，在俄罗斯罗斯托夫州，连接顿河畔罗斯托夫与乌克兰临时被占领土的“新俄罗斯”高速公路上，横跨米乌斯河的一座桥梁因无人机袭击而受损。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

2026年10月，俄罗斯原计划执飞的6.92万个航班中，近3.4万个航班被延误或取消。主要原因是由于无人机袭击威胁，机场运营经常受到限制。

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