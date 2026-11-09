俄军开始在旧车上安装机枪手假人，试图模拟机动火力小组的阵地。占领军此举旨在保护边境地区的道路免受乌克兰无人机袭击。

据现有信息显示，俄军在无法使用的车辆上安装机枪模型和射手指偶，制造出真实火力点的假象。

推测占领军此举意在分散乌克兰攻击型无人机的注意力，尤其是那些配备人工智能系统的无人机。此类无人机能够自主识别目标并锁定攻击。

沿道路部署的模型旨在模拟武装阵地，诱使乌克兰无人机攻击虚假目标。

网络上公布的一段视频记录了公路沿线的多处此类伪装阵地。

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需要指出的是，乌克兰特种作战部队仍在俄罗斯境内执行作战任务。特别是，第73海军特种作战中心的人员在敌后开展了特别行动，给敌军造成了损失，并破坏了其后勤补给线。

俄军仍在前线各段持续发动进攻，但因遭到乌克兰国防军的反击，未能取得实质性进展。乌克兰守军也对敌方阵地实施打击，并阻断其行动。

过去24小时内，前线共发生140次交火。俄军在波克罗夫斯克方向最为活跃，乌克兰守军在此击退了敌军15次进攻。

自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来， 即从2022年2月24日至2026年11月9日，总计约1 609 380人，其中过去24小时内为2 980人。

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