РФ на фронті втратила майже три тисячі військових за минулу добу
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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.
Особовий склад: близько 1 609 380 (+2 980) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 462 (+4)
- Бойові броньовані машини: 25 683 (+15)
- Артилерійські системи: 52 112 (+68)
- РСЗВ: 2 263 (+6)
- Засоби ППО: 1 753 (+2)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843)
- Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- *Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638)
- Спеціальна техніка: 4 889 (+1)
Джерело: Генштаб.
Операція Сил оборони України зі створення плацдарму в Кринках на лівому березі Дніпра у 2023 році стала історичною подією для української армії, попри значні втрати. Таку оцінку в інтерв’ю проєкту «Крим.Реалії» висловив начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Алім Керімов. За його словами, під час боїв Росія втратила п’ять дивізій.
За перший тиждень листопада російська армія втратила 16 130 військовослужбовців. Це найбільший тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.