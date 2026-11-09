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. Таку оцінку в інтерв’ю проєкту «Крим.Реалії» висловив начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Алім Керімов. За його словами, під час боїв Росія

втратила

п’ять дивізій.

Операція Сил оборони України зі створення плацдарму в Кринках на лівому березі Дніпра у 2023 році стала історичною подією для української армії, попри значні втрати