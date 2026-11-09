W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie prawie trzy tysiące żołnierzy
Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.
Personel: około 1 609 380 (+2 980) osób.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy:
- Czołgi: 12 462 (+4)
- Bojowe pojazdy opancerzone: 25 683 (+15)
- Systemy artyleryjskie: 52 112 (+68)
- Systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału: 2 263 (+6)
- Środki obrony przeciwlotniczej: 1 753 (+2)
- Samoloty: 452
- Śmigłowce: 356
Systemy bezzałogowe i rakiety:
- Naziemne systemy robotyczne: 3 109 (+10)
- Bezzałogowe statki powietrzne (BZPA) poziomu operacyjno-taktycznego: 602 020 (+1 843)
- Pociski skrzydłowe: 5 196
Technika morska:
- Okręty i łodzie: 35
- *Okręty podwodne: 2
Technika wsparcia:
- Pojazdy samochodowe i cysterny: 172 488 (+638)
- Technika specjalistyczna: 4 889 (+1)
Źródło: Sztab Generalny.
Operacja Sił Obronnych Ukrainy mająca na celu utworzenie przyczółka w Krynkach na lewym brzegu Dniepru w 2023 roku stała się historycznym wydarzeniem dla ukraińskiej armii, pomimo znacznych strat. Taką ocenę w wywiadzie dla projektu „Krym.Realii” przedstawił szef sztabu 34. oddzielnej brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy Alim Kerimow. Według niego podczas walk Rosja straciła pięć dywizji.
W pierwszym tygodniu listopada armia rosyjska straciła 16 130 żołnierzy. Jest to najwyższy tygodniowy wynik od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.