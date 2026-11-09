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W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie prawie trzy tysiące żołnierzy

UA.NEWS 09 listopada 2026 08:19
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie prawie trzy tysiące żołnierzy

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.
Personel: około 1 609 380 (+2 980) osób.
 
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy:
  • Czołgi: 12 462 (+4)
  • Bojowe pojazdy opancerzone: 25 683 (+15)
  • Systemy artyleryjskie: 52 112 (+68)
  • Systemy rakietowe wielokrotnego wystrzału: 2 263 (+6)
  • Środki obrony przeciwlotniczej: 1 753 (+2)
  • Samoloty: 452
  • Śmigłowce: 356
Systemy bezzałogowe i rakiety:
  • Naziemne systemy robotyczne: 3 109 (+10)
  • Bezzałogowe statki powietrzne (BZPA) poziomu operacyjno-taktycznego: 602 020 (+1 843)
  • Pociski skrzydłowe: 5 196
Technika morska:
  • Okręty i łodzie: 35
  • *Okręty podwodne: 2
Technika wsparcia:
  • Pojazdy samochodowe i cysterny: 172 488 (+638)
  • Technika specjalistyczna: 4 889 (+1)
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Źródło: Sztab Generalny.
 
Operacja Sił Obronnych Ukrainy mająca na celu utworzenie przyczółka w Krynkach na lewym brzegu Dniepru w 2023 roku stała się historycznym wydarzeniem dla ukraińskiej armii, pomimo znacznych strat. Taką ocenę w wywiadzie dla projektu „Krym.Realii” przedstawił szef sztabu 34. oddzielnej brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy Alim Kerimow. Według niego podczas walk Rosja straciła pięć dywizji.
 
W pierwszym tygodniu listopada armia rosyjska straciła 16 130 żołnierzy. Jest to najwyższy tygodniowy wynik od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.

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