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. Taką ocenę w wywiadzie dla projektu „Krym.Realii” przedstawił szef sztabu 34. oddzielnej brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy Alim Kerimow. Według niego podczas walk Rosja

straciła

pięć dywizji.

Operacja Sił Obronnych Ukrainy mająca na celu utworzenie przyczółka w Krynkach na lewym brzegu Dniepru w 2023 roku stała się historycznym wydarzeniem dla ukraińskiej armii, pomimo znacznych strat