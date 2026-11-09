Россия потеряла на фронте почти три тысячи военнослужащих за последние сутки
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.
Личный состав: около 1 609 380 (+2 980) человек.
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 462 (+4)
- Боевые бронированные машины: 25 683 (+15)
- Артиллерийские системы: 52 112 (+68)
- РСЗО: 2 263 (+6)
- Средства ПВО: 1 753 (+2)
- Самолеты: 452
- Вертолеты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 3 109 (+10)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 602 020 (+1 843)
- Крылатые ракеты: 5 196
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- *Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 172 488 (+638)
- Специальная техника: 4 889 (+1)
Источник: Генштаб.
Операция Сил обороны Украины по созданию плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра в 2023 году стала историческим событием для украинской армии, несмотря на значительные потери. Такую оценку в интервью проекту «Крым.Реалии» высказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алим Керимов. По его словам, в ходе боев Россия потеряла пять дивизий.
За первую неделю ноября российская армия потеряла 16 130 военнослужащих. Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.