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Россия потеряла на фронте почти три тысячи военнослужащих за последние сутки

UA.NEWS 09 Ноября 2026 08:19
Россия потеряла на фронте почти три тысячи военнослужащих за последние сутки

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.
Личный состав: около 1 609 380 (+2 980) человек.
 
Вооружение и военная техника:
  • Танки: 12 462 (+4)
  • Боевые бронированные машины: 25 683 (+15)
  • Артиллерийские системы: 52 112 (+68)
  • РСЗО: 2 263 (+6)
  • Средства ПВО: 1 753 (+2)
  • Самолеты: 452
  • Вертолеты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
  • Наземные робототехнические комплексы: 3 109 (+10)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 602 020 (+1 843)
  • Крылатые ракеты: 5 196
Морская техника:
  • Корабли и катера: 35
  • *Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 172 488 (+638)
  • Специальная техника: 4 889 (+1)
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Источник: Генштаб.
 
Операция Сил обороны Украины по созданию плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра в 2023 году стала историческим событием для украинской армии, несмотря на значительные потери. Такую оценку в интервью проекту «Крым.Реалии» высказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алим Керимов. По его словам, в ходе боев Россия потеряла пять дивизий.
 
За первую неделю ноября российская армия потеряла 16 130 военнослужащих. Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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