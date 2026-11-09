Россия потеряла на фронте почти три тысячи военнослужащих за последние сутки

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

Личный состав: около 1 609 380 (+2 980) человек. Вооружение и военная техника: Танки: 12 462 (+4)

Боевые бронированные машины: 25 683 (+15)

Артиллерийские системы: 52 112 (+68)

РСЗО: 2 263 (+6)

Средства ПВО: 1 753 (+2)

Самолеты: 452

Вертолеты: 356 Беспилотные системы и ракеты: Наземные робототехнические комплексы: 3 109 (+10)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 602 020 (+1 843)

Крылатые ракеты: 5 196 Морская техника: Корабли и катера: 35

*Подводные лодки: 2 Техника обеспечения: Автомобильная техника и автоцистерны: 172 488 (+638)

Специальная техника: 4 889 (+1) Источник: Генштаб . Такую оценку в интервью проекту «Крым.Реалии» высказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алим Керимов. По его словам, в ходе боев Россия потеряла пять дивизий. Операция Сил обороны Украины по созданию плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра в 2023 году стала историческим событием для украинской армии, несмотря на значительные потери За первую неделю ноября российская армия потеряла 16 130 военнослужащих. Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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