Відео: Росія втратила п’ять дивізій під час боїв за Кринки

0:00 / 0:00

Операція Сил оборони України зі створення плацдарму в Кринках на лівому березі Дніпра у 2023 році стала історичною подією для української армії, попри значні втрати. Таку оцінку в інтерв’ю проєкту «Крим.Реалії» висловив начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Алім Керімов. За його словами, під час боїв Росія втратила п’ять дивізій.

Аналізуючи події трирічної давнини, полковник розповідає, що противник тоді поніс ще більші втрати, ніж ЗСУ. За його даними, фактично п’ять дивізій армії Росії «стерлися» об чотири бригади морської піхоти ЗСУ.

«Це дуже історична подія. Так, це була трагедія для нас, бо були великі втрати. Всіх, хто був на лівому березі, всіх, хто займався доставкою особового складу, логістикою, всі ці військовослужбовці, я особисто вважаю героями. ЗСУ несли дуже великі втрати, але треба запитати, воно того вартувало? Так, воно того вартувало. Тому що противник «стер» п’ять дивізій об чотири бригади морської піхоти. У нас були втрати, але і у противника були величезні втрати», – каже Керімов.

<br />

Він вказав на те, що ЗСУ скували армію Росії на півдні – командування РФ було змушене перекидати свої сили з Запорізького напрямку, що дозволило українським військам здійснити контрнаступ: «Тоді ж у нас почались теми з контрнаступом на Запорізькому напрямку і так далі. Треба враховувати, що всі ці російські дивізії, які були «стерті» всіма бригадами морської піхоти – вони всі були не боєздатні, вони вже не застосовувалися на цьому напрямку. І зараз ми вже добиваємо тих, хто залишився».

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

Нагадаємо, що станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе.

Днями оператори підрозділу SHADOW PACK 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки екіпажів безпілотних літальних апаратів провели успішну операцію із зачистки російських позицій безпосередньо на території рф.

ЗСУ просунулися на Сумщині та Донеччині й зірвали наступи росіян, — ISW

Читай нас у