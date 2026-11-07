Видео: Россия потеряла пять дивизий в ходе боев за Крынки

Операция Сил обороны Украины по созданию плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра в 2023 году стала историческим событием для украинской армии, несмотря на значительные потери. Такую оценку в интервью проекту «Крым.Реалии» высказал начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алим Керимов. По его словам, в ходе боев Россия потеряла пять дивизий.

Анализируя события трёхлетней давности, полковник рассказывает, что противник тогда понёс ещё большие потери, чем ВСУ. По его данным, фактически пять дивизий российской армии «стерлись» о четыре бригады морской пехоты ВСУ.

«Это очень историческое событие. Да, это была трагедия для нас, потому что были большие потери. Всех, кто был на левом берегу, всех, кто занимался доставкой личного состава, логистикой, всех этих военнослужащих я лично считаю героями. ВСУ понесли очень большие потери, но нужно спросить: стоило ли это того? Да, стоило. Потому что противник «стер» пять дивизий о четыре бригады морской пехоты. У нас были потери, но и у противника были огромные потери», — говорит Керимов.

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Он указал на то, что ВСУ сковала армию России на юге – командование РФ было вынуждено перебрасывать свои силы с Запорожского направления, что позволило украинским войскам осуществить контрнаступление: «Тогда же у нас начались разговоры о контрнаступлении на Запорожском направлении и так далее. Надо учитывать, что все эти российские дивизии, которые были «стерты» всеми бригадами морской пехоты, – все они были небоеспособны, они уже не применялись на этом направлении. И сейчас мы уже добиваем тех, кто остался».

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

Напомним, что по состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе.

На днях операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

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