Россия вновь нанесла удар по продовольственному складу в Одессе, вспыхнул пожар

В Одессе утром 8 ноября российские войска вновь нанесли удар по складу продовольственных продуктов, который ранее уже подвергался атаке. В результате попадания разразился масштабный пожар.

«Утром россияне поразили склад продовольственных продуктов, который уже подвергался их атаке ранее. Возник масштабный пожар», — сообщил глава ОГА.

По словам Кипера, информации о пострадавших пока не поступало.

На месте удара продолжается ликвидация последствий российской атаки. К работам привлечены все соответствующие службы.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

В Донецкой области в результате российских обстрелов 7 ноября погибли пять мирных жителей. Трое человек стали жертвами атак в Краматорске, еще двое погибли в Беленьком и Дружковке.

В ночь на 8 ноября российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры в Харьковской области. В результате удара около 250 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

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