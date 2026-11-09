Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области с помощью ударных беспилотников Shahed-238.

В результате удара 60 788 потребителей остались без электроснабжения.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Источник: Николаевская ОГА

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

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