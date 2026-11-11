Женская сборная Украины по футзалу завоевала золотые медали юношеских Олимпийских игр-2026, победив в финале команду Венесуэлы со счётом 4:3 в овертайме.

Победу Украине в дополнительное время принесла Аделина Власенко после передачи Ангелины Запорожец, также отличились дублем Маргарита Ручка и голом Ева Щавинская. Это первая в истории Украины золотая медаль в этой дисциплине на юношеских Олимпиадах с момента ее дебюта в программе соревнований в 2018 году. До этого нашей команде не удавалось пройти квалификацию на турнир с момента дебюта футзала в программе соревнований в 2018 году.

Об этом сообщает «Суспильне Спорт».

17-летний украинский дзюдоист Хазар Гейдаров завоевал первую золотую медаль для национальной сборной на IV летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 66 кг.

Российские легкоатлеты лишены возможности выступить на юношеских Олимпийских играх, которые проходят осенью в столице Сенегала Дакаре.

«Суспильне Спорт» не будет транслировать церемонию открытия юношеских Олимпийских игр 2026 года. В то же время соревнования можно будет посмотреть на платформах «Суспильне Спорт» и местных телеканалах «Суспильного».

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