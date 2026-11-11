Reprezentacja Ukrainy w futsalu kobiet zdobyła złote medale na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, pokonując w finale drużynę Wenezueli wynikiem 4:3 w dogrywce.

Zwycięstwo Ukrainy w dogrywce zapewniła Adelina Wlasenko po podaniu Angeliny Zaporożec; dwoma bramkami wyróżniła się również Margarita Ruczka, a jedną bramkę zdobyła Eva Szczawinska. To pierwsze w historii Ukrainy złoto w tej dyscyplinie na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich od momentu jej debiutu w programie zawodów w 2018 roku. Wcześniej naszej drużynie nie udawało się zakwalifikować do turnieju od momentu debiutu futsalu w programie zawodów w 2018 roku.

Informację tę podaje „Suspilne Sport”.

17-letni ukraiński judoka Chazar Geidarow zdobył pierwsze złoto dla reprezentacji narodowej podczas IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Dakarze. Sportowiec został mistrzem w kategorii wagowej do 66 kg.

Rosyjscy lekkoatleci zostali pozbawieni możliwości startu w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się jesienią w stolicy Senegalu, Dakarze.

„Suspilne Sport” nie będzie transmitować ceremonii otwarcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Jednocześnie zawody będzie można oglądać na platformach „Suspilne Sport” oraz w lokalnych kanałach telewizyjnych „Suspilne”.

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