Kolejny rosyjski atak na Jagotin pochłonął życie dwóch ratowników

11 listopada w Jagotynie w obwodzie kijowskim w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku zginęło dwóch ratowników, którzy pracowali na miejscu pożaru. Jeszcze dwóch ich kolegów odniosło obrażenia. Oleksandr Bondarenko poświęcił 25 lat służbie w straży pożarnej i ratownictwie, a Jurij Litowczenko pracował jako ratownik ponad 30 lat.

Ofiary śmiertelne to: dowódca 24. Państwowej Jednostki Straży Pożarnej i Ratownictwa (DPRC) Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie kijowskim, major służby ochrony cywilnej Oleksandr Bondarenko oraz kierowca 28. DPRC, główny sierżant sztabowy służby ochrony cywilnej Jurij Litowczenko.

Jak zaznaczył szef Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy Andrij Danik, Oleksandr Bondarenko poświęcił służbie strażacko-ratowniczej 25 lat swojego życia – w domu czekały na niego żona, córka i syn. Jurij Litowczenko poświęcił zawodowi ratownika ponad 30 lat; pozostawił żonę i syna.

„Ci dzielni mężczyźni poświęcili dziesięciolecia służbie ratowniczej, codziennie wykonując swoją pracę i narażając się na niebezpieczeństwo dla dobra innych. Ta strata oznacza niewyobrażalny ból dla rodzin i całego naszego kolektywu, który stracił swoich braci po broni” – podkreślił szef Państwowej Służby Ratowniczej.

Podczas ataku wroga rannych zostało również dwóch innych ratowników – Siergiej Musiaka i Walentyn Mychno. Obecnie przebywają w szpitalu pod opieką lekarzy.

Informację tę podaje Państwowa Służba Ratownicza obwodu kijowskiego.

Przypomnijmy, że od początku wojny zginęło 116 ratowników – podaje Państwowa Służba Ratownicza.

W obwodzie kijowskim pożegnano ratownika, który zginął podczas likwidacji skutków ostrzału.

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