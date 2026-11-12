Повторный российский удар по Яготину унес жизни двух спасателей

11 ноября в Яготине Киевской области в результате повторного российского удара погибли двое спасателей, работавших на месте пожара. Еще двое их коллег получили ранения. Александр Бондаренко посвятил службе в пожарно-спасательной сфере 25 лет, а Юрий Литовченко проработал спасателем более 30 лет.

Погибшими оказались начальник 24-й государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ) ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, майор службы гражданской защиты Александр Бондаренко и водитель 28-й ГПСЧ, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Литовченко.

Как отметил председатель ГСЧС Украины Андрей Даник, Александр Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет жизни — дома его ждали жена, дочь и сын. Юрий Литовченко отдал профессии спасателя более 30 лет, у него остались жена и сын.

«Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия службе спасения, ежедневно выполняя свою работу и рискуя собой ради других. За этой утратой — невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, который потерял побратимов», — подчеркнул глава ГСЧС.

Также во время вражеской атаки пострадали ещё двое сотрудников чрезвычайных служб – Сергей Мусияка и Валентин Михно. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Об этом сообщается со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Напомним, что с начала войны погибли 116 спасателей — ГСЧС.

В Киевской области простились со спасателем, погибшим при ликвидации последствий обстрела.

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