Власти РФ наградили дровами семьи оккупантов

Российские власти запустили через портал «Госуслуги» оформление льготы на приобретение твёрдого топлива — дров или угля — либо на его предоставление в натуральной форме для участников войны против Украины и их семей.

«Услуга поможет подать заявление на оформление выплаты для покупки твёрдого топлива или на его предоставление в натуральном виде», — говорится в информации профильного ресурса «Ветеранам СВО».

Получить компенсацию раз в год за одно жилье с печным отоплением могут сами оккупанты, их супруги, дети или родители при условии регистрации в соответствующем регионе, причем размер выплат зависит от субъекта РФ и колеблется, в частности, от 11 300 рублей (около 5 650 грн) в Тамбовской области до 32 000 рублей (около 16 000 грн) в северных районах Иркутской области.

Источник: издание The Moscow Times.

Топливный кризис в России добавил к общему уровню инфляции 0,7–0,8 процентного пункта. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

В властных кругах РФ разгорелась дискуссия о том, кормить ли россиян личинками.

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